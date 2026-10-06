Специально для России: МТС представила автономную базовую станцию — на одной заправке дизелем она работает 12 суток

МТС планирует вывести на российский телекоммуникационный рынок быстровозводимую многофункциональную опору МФО-15, позволяющую устанавливать базовые станции мобильной связи в местах без доступа к электросетям. Автономную работу обеспечивают дизельный генератор и литиевые аккумуляторы, а развернуть конструкцию, по данным оператора, можно примерно за три часа.

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Решение рассчитано прежде всего на удаленные и малонаселенные территории, где строительство традиционной энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры затруднено или экономически нецелесообразно. Среди возможных мест установки МТС называет автомобильные и железные дороги, районы добычи полезных ископаемых, вахтовые поселки и промышленные объекты.

Одной заправки дизель-генератора достаточно для автономной работы базовой станции в течение 12 суток. Литиевые аккумуляторы размещены в специальном климатическом шкафу, рассчитанном на эксплуатацию в сложных погодных условиях.

МФО-15 отличается и скоростью монтажа. Полностью собрать конструкцию можно примерно за три часа с помощью крана-манипулятора. Это позволяет значительно быстрее развернуть мобильную связь в новой точке по сравнению со строительством капитальных сооружений.

Опора будет выпускаться в нескольких конфигурациях. Высота конструкции достигает 24 м, но она выбирается с учетом ветровой нагрузки и условий установки. На самой опоре размещается телекоммуникационное оборудование базовой станции, а энергетическая часть обеспечивает его автономную работу.

МТС рассчитывает использовать МФО-15 для расширения покрытия вдоль транспортных магистралей и на удаленных производственных объектах. В числе приоритетных регионов компания называет Дальний Восток, Сибирь и Крайний Север.