T2 запустил 5G в Кремле и на Красной площади ⁠ 3

Российский оператор T2 развернул сеть пятого поколения на территории Московского Кремля и Красной площади. Для этого компания модернизировала 11 расположенных по периметру объектов связи, не устанавливая новые опоры в плотной исторической застройке.

Пиковая скорость мобильного интернета в этой зоне достигает 800 Мбит/с. Низкая задержка сигнала рассчитана в том числе на работу видеотрансляций, интерактивных гидов и других сервисов, требующих стабильного соединения.

Доступ к 5G получили абоненты T2 с совместимыми смартфонами. Новая сеть также работает в ряде других популярных мест Москвы, включая парк «Зарядье», ВДНХ, «Лужники», Старый Арбат, Третьяковскую галерею, Воробьевы горы и МГУ.

В T2 отмечают, что приоритетом для развития 5G стали места с большим количеством посетителей. В дальнейшем сеть пятого поколения планируют использовать не только для смартфонов, но и для городских и корпоративных устройств.