Honor Power 3 получит огромный 7-дюймовый OLED-экран, монструозный аккумулятор и новый чип Dimensity 8600

Honor Power 3 готовится получить заметно более крупный экран по сравнению с предшественником и большой аккумулятор.

Согласно новой утечке, смартфон оснастят 7-дюймовой панелью. Дугой информатор утверждает, что Honor получит плоский OLED-экран. Для сравнения, прошлогодний Honor Power 2 получил 6,79-дюймовую плоскую OLED-панель LTPS.

Аппаратной основой Honor Power 3, по предварительным данным, станет Dimensity 8600 — новая однокристальная система верхнего сегмента среднего класса. Ожидается, что она будет выпускаться по 3-нм техпроцессу и получит обновленную архитектуру процессора, что должно обеспечить более высокую производительность и улучшенное управление нагревом. Появление чипа ожидается в конце 2026 года или начале 2027 года, что соответствует предполагаемым срокам выхода смартфона.

Источник изображения: huaweicentral // Honor

Главной особенностью Power 3 при этом может остаться аккумулятор. Его точная емкость пока не раскрыта, однако предыдущие утечки указывали на использование батареи с крупнейшей в истории производителя емкостью. Напомним, смартфон Honor Power 2 оснащен кремний-углеродным аккумулятором емкостью 10 080 мА·ч.