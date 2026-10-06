На мировой рынок выходит смартфон Huawei с толщиной 3,5 мм, 10-дюймовым экраном и топовой камерой⁠ Mate XT 2

Huawei официально подтвердила планы по международному запуску Mate XT 2 — смартфона с тройным складыванием корпуса.

Глава потребительского бизнеса компании Ричард Ю заявил на международном круглом столе для СМИ, что новинка постепенно появится на зарубежных рынках. По его словам, устройство уже пользуется спросом на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а Huawei рассчитывает вывести его в том числе на европейские рынки.

По словам топ-менеджера, интерес к Mate XT 2 возник практически сразу после выхода смартфона. Помимо необычного форм-фактора, внимание пользователей привлекают программные функции устройства и аппаратная технология защиты экрана от посторонних взглядов. Она позволяет скрывать отображаемую информацию от окружающих без заметного ухудшения качества изображения для владельца.

Ричард Ю также отметил, что Huawei уже около восьми лет развивает складные смартфоны и постепенно совершенствует дисплеи и шарнирные механизмы. Компания называет одной из своих ключевых разработок прецизионный шарнирный механизм, который позволяет тройному складному смартфону складываться практически без зазора.

В раскрытой состоянии смартфон отличается корпусом толщиной 3,5 мм и 10-дюймовым экраном.