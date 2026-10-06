600-сильный российский кроссовер Aurus Komendant с мотором V8 серьёзно обновится

Флагманский SUV получит новую светотехнику, переработанную решетку радиатора и бамперы, а капот впервые сделают алюминиевым

ФГУП НАМИ запатентовал рестайлинговую версию представительского внедорожника Aurus Komendant.

Согласно опубликованным изображениям, автомобиль получит заметно переработанный дизайн. Главными изменениями станут полностью новое внешнее оформление, светодиодные фары и фонари, а также обновленная решетка радиатора и передняя часть кузова.

Рендер на базе патентных изображений Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Еще одним новшеством станет алюминиевая крышка капота. Аналогичное решение уже применяется на седане Aurus Senat. При этом дата публичной премьеры обновленного Komendant пока не раскрывается.

Источник изображения: РГ // База ФИПС

Aurus Komendant выпускается НАМИ на производственной площадке в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Внедорожник оснащается гибридной силовой установкой суммарной мощностью 598 л.с., построенной на базе 4,4-литрового двигателя V8.