600-сильный российский кроссовер Aurus Komendant с мотором V8 серьёзно обновится
Флагманский SUV получит новую светотехнику, переработанную решетку радиатора и бамперы, а капот впервые сделают алюминиевым
ФГУП НАМИ запатентовал рестайлинговую версию представительского внедорожника Aurus Komendant.
Согласно опубликованным изображениям, автомобиль получит заметно переработанный дизайн. Главными изменениями станут полностью новое внешнее оформление, светодиодные фары и фонари, а также обновленная решетка радиатора и передняя часть кузова.
Еще одним новшеством станет алюминиевая крышка капота. Аналогичное решение уже применяется на седане Aurus Senat. При этом дата публичной премьеры обновленного Komendant пока не раскрывается.
Aurus Komendant выпускается НАМИ на производственной площадке в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Внедорожник оснащается гибридной силовой установкой суммарной мощностью 598 л.с., построенной на базе 4,4-литрового двигателя V8.