Камера Zeiss, 7200 мАч, 90 Вт, IP69 — в смартфоне среднего уровня. Представлен Vivo V80

Он получил не очень большой экран с диагональю 6,59 дюйма

Vivo представила в Индии новый смартфон V80. Новинка получила камеру Zeiss и аккумулятор емкостью 7200 мА·ч, но толщина невелика — 7,79 мм.

Vivo V80 оснащен экраном AMOLED с диагональю 6,59 дюйма, разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц. Заявленная пиковая яркость — 5000 нит. Сканер отпечатков подэкранный. В основе аппартаной платформы лежит SoC Snapdragon 7 Gen 4.

Основная камера Zeiss получила 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-700V, автофокус и оптическую стабилизацию изображения. Вторая камера — с 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX882, оснащена телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией. Дополняет систему сверхширокоугольный модуль с 8-мегапиксельным датчиком. Фронтальная камера — 50-мегапиксельная.

Емкость аккумулятора составляет 7200 мА·ч, поддерживается зарядка мощностью 90 Вт. Масса устройства составляет 210 граммов. Vivo V80 работает под управлением Android 17 с интерфейсом OriginOS 7.

Смартфон получил боковую алюминиевую рамку и стеклянную заднюю панель, защиту IP69, чип NFC, eSIM, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.4. Цены пока не объявлены.