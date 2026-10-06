В России представили «президентские» iPhone 18 Pro и Samsung S26

Российская компания Caviar, известная своими невероятно дорогими вариантами популярных смартфонов, выпустила лимитированные версии iPhone 18 Pro и Samsung S26, приуроченные ко дню рождения президента России. Серия получила названия «Единство» и «Говорит президент».

Для iPhone 18 Pro компания разработала матовое покрытие Matte Black, которое заменяет стандартную глянцевую поверхность. По данным Caviar, оно лучше противостоит износу и меньше собирает отпечатки пальцев. Из-за более сложного производства такое покрытие пока используется только в лимитированной серии.

Корпус устройств выполнен с использованием авиационного титана. Версия на базе iPhone 18 Pro выдержана преимущественно в черном цвете, а Samsung S26 получил золотой акцент в виде российского орла. На корпусах размещена фраза «Только единство делает нас сильными», отсылающая к выступлению президента России в 2023 году.

В комплекте также предусмотрена интерактивная упаковка со встроенным экраном. При открытии бокса на нем запускается ролик с семью цитатами президента. Стоимость смартфонов начинается от 624 тыс. рублей. Тираж каждой модели составил 19 экземпляров.