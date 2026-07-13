До взлёта Starship V3 остаются считанные дни: появились эффектные фото и видео прожига Super Heavy V3

SpaceX опубликовала качественные фото и видеоролики, которые демонстрируют огневое испытание первой ступени Super Heavy V3 для ракеты Starship. Во время теста одновременно были запущены все 33 двигателя Raptor, которые отработали 15 секунд, о чем мы уже сообщали.
На эффектных кадрах видно, как из-под ускорителя вырываются огромные языки пламени и густые клубы дыма.
Полноценный статический прожиг является одним из важнейших этапов подготовки к полету. Он позволяет проверить надежность работы двигателей, их синхронность и характеристики под полной нагрузкой без отрыва ракеты от стартового стола.
Ранее SpaceX объявила, что 13-й испытательный полет Starship может состояться уже 16 июля.
Starship — это полностью многоразовая сверхтяжелая транспортная система, разработанная компанией SpaceX для доставки людей и грузов на орбиту Земли, Луну и Марс. Она состоит из двух элементов: космического корабля Starship (верхняя ступень) и 70-метрового ускорителя Super Heavy.
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