До взлёта Starship V3 остаются считанные дни: появились эффектные фото и видео прожига Super Heavy V3

SpaceX опубликовала качественные фото и видеоролики, которые демонстрируют огневое испытание первой ступени Super Heavy V3 для ракеты Starship. Во время теста одновременно были запущены все 33 двигателя Raptor, которые отработали 15 секунд, о чем мы уже сообщали.

Фото SpaceX

На эффектных кадрах видно, как из-под ускорителя вырываются огромные языки пламени и густые клубы дыма.

Полноценный статический прожиг является одним из важнейших этапов подготовки к полету. Он позволяет проверить надежность работы двигателей, их синхронность и характеристики под полной нагрузкой без отрыва ракеты от стартового стола.

Ранее SpaceX объявила, что 13-й испытательный полет Starship может состояться уже 16 июля.