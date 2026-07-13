Прожарка при 120 °C в вакууме и всего 5% жидкого электролита — или это не твердотельная батарея. Появились подробности о новых китайских стандартах

В Китае введены строгие стандарты тестирования твердотельных батарей, вынуждающие крупных автопроизводителей подтверждать фактическую готовность заводов к серийному производству.

Технические требования предусматривают проведение испытаний автомобильных элементов в вакуумной камере при температуре 120 °C в течение 6 часов для измерения потери массы летучих веществ. Для получения официального обозначения «полностью твердотельный» остаточная масса жидкого электролита должна составлять менее 5% от общей массы элемента. Эта сертификация уточняет реальные сроки производства для будущих платформ легковых автомобилей.

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Компания Doctex ввела в эксплуатацию в Тяньцзине производственный комплекс мощностью в несколько ГВт·ч, выпускающий сертифицированные твердотельные элементы с плотностью энергии 350 Вт·ч/кг. Локализованное производство оборудования позволяет напрямую интегрировать продукцию, минуя этап создания прототипов и обеспечивая немедленные поставки на автомобили. Технические характеристики элементов преодолевают традиционные ограничения, связанные с жидкостными химическими соединениями, увеличивая запас хода примерно на 15–20% без изменения габаритов аккумуляторного блока.

Компания Saike Power продолжает строительство основного объекта для своей пилотной линии мощностью 0,1 ГВт·ч в Ибине. На площадке продолжаются работы по установке стальных конструкций и заливке бетона, что задерживает калибровку оборудования до последних месяцев 2026 года.