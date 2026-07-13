Samsung выпустила июльскую One UI 8.5 для смартфонов Galaxy S26 в Европе

На серверах компании появились полные файлы прошивки для ручной установки на смартфоны Galaxy S26 в Индии и Европе.

Samsung начала публиковать полные июльские прошивки One UI 8.5 для смартфонов серии Galaxy S26. Об этом сообщил известный инсайдер Tarun Vats, добавив: «Сегодня тот самый день!».

Пока обновление доступно в виде ODIN-файлов, предназначенных для ручной установки. Такие пакеты позволяют установить новую версию программного обеспечения без ожидания поэтапного OTA-развертывания, однако этот способ рассчитан на опытных пользователей.

На данный момент прошивки уже появились для европейского и индийского регионов, что обычно свидетельствует о начале глобального распространения июльского обновления. Ожидается, что в ближайшее время One UI 8.5 станет доступна для установки «по воздуху» и на других рынках.

Изображение Grok

Ожидается, что июльское обновление One UI 8.5 принесёт новые оптимизации, улучшения стабильности, исправления критических уязвимостей и ошибок, однако официальный список изменений компания пока не раскрывала.