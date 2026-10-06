Apple выпустит новый Apple TV 4K уже через неделю, 13 октября

Apple готовит сразу две серии презентаций новых устройств в октябре 2026 года. Первая ожидается 13 октября: по данным источников, компания представит полностью новый домашний хаб, обновленный HomePod mini и новую версию Apple TV 4K. Однако этим октябрьский анонс не ограничится.

Источник изображения: macrumors // Apple

Еще одна презентация запланирована на последнюю неделю месяца, сообщили несколько источников, знакомых с планами компании. Точный состав устройств пока неизвестен, но наиболее вероятными кандидатами считаются компьютеры Mac. Среди возможных новинок — давно обсуждаемый MacBook Ultra с OLED-экраном и более тонким корпусом, базовый 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M6, а также обновленный iMac на M6.

Кроме того, Apple ранее сообщила о подготовке топовой конфигурации Mac Studio с процессором M5 Ultra и 512 ГБ оперативной памяти. Ее выпуск компания намечала на конец октября.