120-герцевый экран, аккумулятор на 5100 мА•ч и влагозащита. Характеристики смартфона Infinix Smart 20E уже известны

Infinix готовит Smart 20E — новый бюджетный смартфон, который станет дополнением к выпущенному в марте Smart 20. Изображения устройства уже появились в сети сразу в четырех цветах. Внешне модель практически не отличается от оригинального Smart 20. Аппарат с номером X6843 ранее прошел сертификацию FCC, подтвердившую наличие версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также поддержку только сетей 4G.

Изображение смартфона Источник изображения: naijaandroidarena

Smart 20E получит 6,78-дюймовый LCD-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Аппаратной основой станет пока не названная однокристальная система Unisoc или MediaTek Helio, которая будет работать с памятью LPDDR4X и накопителем eMMC 5.1. Смартфон оснастят аккумулятором емкостью 5100 мА•ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт. Также заявлены один монофонический динамик, NFC и Bluetooth 5.2.

В линейке будут версии с 4 или 6 ГБ оперативной памяти, при этом объем накопителя составит 128 ГБ. Корпус получит защиту IP64 от пыли и брызг, его масса составит 187 г, а толщина — 8,25 мм. По сравнению со Smart 20 новый аппарат имеет менее емкий аккумулятор, более медленную зарядку и более толстый корпус.