«Возможно, это потому, что потребители предпочитают наши смартфоны». После анонса iPhone Duo продажи Pura X Max резко выросли

Ю Чэндун считает, что появление конкурента помогло привлечь дополнительное внимание покупателей к необычному складному форм-фактору Huawei

Huawei зафиксировала резкий рост спроса на складной Pura X Max после выхода первого складного смартфона Apple — iPhone Duo.

Исполнительный директор Huawei Ю Чэндун рассказал, что всего за неделю после появления устройства Apple продажи Pura X Max увеличились на 76%: «Возможно, это потому, что потребители предпочитают наши смартфоны».

«Возможно, это потому, что потребители предпочитают наши смартфоны». После анонса iPhone Duo продажи Pura X Max резко выросли
Источник изображения: mydrivers

Ю Чэндун также заявил, что Huawei первой представила подобный форм-фактор складного смартфона и начала работать над ним значительно раньше появления аналогичных разработок американских компаний. Еще до запуска Pura X Max в Huawei уже видели сообщения о том, что зарубежные конкуренты создают устройства с похожей конструкцией.

С момента выхода Pura X Max прошло несколько месяцев, за которые продажи модели превысили 1 млн экземпляров. В Huawei считают появление конкурентов положительным фактором для рынка и приветствуют борьбу производителей за покупателей. По словам Ю Чэндуна, здоровая конкуренция способна стимулировать компании улучшать продукты и услуги, а также привлечь больше пользователей к складным смартфонам.

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