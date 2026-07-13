Ракету показали с высоты 500 км: свежее фото Байконура перед стартом «Союза-2.1а»

Роскосмос опубликовал снимок космодрома Байконур, сделанный с орбиты спутником «Ресурс-П». На фотографии, полученной с высоты около 500 км, запечатлена ракета-носитель «Союз-2.1а», уже установленная на стартовом столе перед запуском к Международной космической станции.

Как выглядит ракета-носитель на старте Байконура показывает спутник «Ресурс-П» Спутник Роскосмоса сфотографировал космодром с высоты около 500 км. Даже на столь далёком расстоянии территория Байконура выглядит внушительно.

Фото Роскосмоса

Запуск ракеты с пилотируемым кораблем в рамках 75-й экспедиции к МКС намечен на 14 июля. В основной экипаж входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Дублирующий экипаж составляют российские космонавты Константин Борисов и Дмитрий Петелин и астронавт NASA Дениз Бернхэм.