Ракету показали с высоты 500 км: свежее фото Байконура перед стартом «Союза-2.1а»

Спутник «Ресурс-П» запечатлел стартовый комплекс

Наука и космос

Роскосмос опубликовал снимок космодрома Байконур, сделанный с орбиты спутником «Ресурс-П». На фотографии, полученной с высоты около 500 км, запечатлена ракета-носитель «Союз-2.1а», уже установленная на стартовом столе перед запуском к Международной космической станции.

Как выглядит ракета-носитель на старте Байконура показывает спутник «Ресурс-П» Спутник Роскосмоса сфотографировал космодром с высоты около 500 км. Даже на столь далёком расстоянии территория Байконура выглядит внушительно.

Фото Роскосмоса

Запуск ракеты с пилотируемым кораблем в рамках 75-й экспедиции к МКС намечен на 14 июля. В основной экипаж входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Дублирующий экипаж составляют российские космонавты Константин Борисов и Дмитрий Петелин и астронавт NASA Дениз Бернхэм.

Ожидается, что участники экспедиции проведут на орбитальной станции около 261 дня, выполняя научные эксперименты и работы по обслуживанию российского и международного сегментов МКС.

iQOO 15 Ultra оказался популярнее Xiaomi 17 Ultra, Vivo X300 Ultra и OPPO Find X9 Ultra в КитаеSamsung выпустила июльскую One UI 8.5 для смартфонов Galaxy S26 в Европе