iQOO 15 Ultra оказался популярнее Xiaomi 17 Ultra, Vivo X300 Ultra и OPPO Find X9 Ultra в Китае

Инсайдерская информация

Мобильные телефоны

Инсайдер Digital Chat Station опубликовал данные об активациях флагманских смартфонов разных производителей с приставкой Ultra в Китае.

По его информации, лидером является iQOO 15 Ultra с показателем около 241 тыс. активаций. На втором месте находится Xiaomi 17 Ultra — примерно 233 тыс. устройств, а третью строчку занимает Vivo X300 Ultra с результатом около 224 тыс. Заметно отстаёт OPPO Find X9 Ultra, для которого называется показатель около 136 тыс. активаций.

Изображение Vivo

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.

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