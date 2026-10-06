120 Гц, гигантский аккумулятор на 8000 мА•ч, камера 50 Мп и защита IP69 — представлен смартфон

Vivo без лишнего анонса представила новый смартфон Y32, который получил аккумулятор емкостью 8000 мА•ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт. При этом модель не следует путать с одноименным Vivo Y32 2021 года — компания вновь использовала уже знакомое название, но поменяла характеристики.

Смартфон оснащен 6,87-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 720 х 1592 пикселя, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит. Основная камера получила сенсор на 50 Мп, дополнительный модуль разрешением 2 Мп, предположительно предназначенный для оценки глубины сцены, а фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Аппарат работает на однокристальной системе Unisoc T7300 в сочетании с 4 или 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2 с возможностью расширения. Сканер отпечатков встроен в боковую кнопку питания.

Vivo Y32 выпускается в цветах Twilight Red и Sunset Orange, имеет защиту от пыли и воды по степеням IP68 и IP69 и работает под управлением Android 16 с оболочкой OriginOS 6.