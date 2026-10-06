Возвращаемся в 2000-е: россияне стали меньше пользоваться мобильным интернетом и больше звонить

Потребление мобильного интернета в России сокращается второй квартал подряд. Во втором квартале 2026 года через сотовые сети было передано и получено 12,1 млрд ГБ данных — на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом объем трафика фиксированного интернета вырос сразу на 55%, подсчитали «Ведомости» на основе статистики Минцифры, представленной Росстату.

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Снижение мобильного трафика началось еще в начале года. В первом квартале через сотовые сети прошло 11,8 млрд ГБ данных — на 7,8% меньше, чем годом ранее. Отрицательную динамику тогда зафиксировали в 78% российских регионов, а во II квартале снижение продолжилось уже в 74% субъектов.

Сильнее всего мобильный трафик во втором квартале сократился в Ивановской области — на 31,3%, до 75,8 млн ГБ. В Волгоградской области падение составило 28,1%, до 140,1 млн ГБ, в Адыгее — 26,6%, а в Тульской области — 24,8%, до 81,6 млн ГБ.

При этом в некоторых регионах мобильный интернет продолжил расти. Лидером стала Калининградская область, где трафик увеличился на 12,2% год к году и достиг 109,6 млн ГБ. В Туве рост составил 11,1%, в Карелии — 9,2%, а в Еврейской автономной области — 5,1%.

На противоположном направлении фиксированный интернет демонстрирует резкий рост. Во втором квартале россияне использовали 58,6 млрд ГБ трафика через стационарные подключения — на 55% больше, чем годом ранее. В результате объем фиксированного трафика оказался почти в пять раз выше мобильного.

Изменение динамики связывают прежде всего с периодическими ограничениями мобильного доступа в ряде регионов и использованием так называемых белых списков — перечней ресурсов, которые продолжают работать при ограничениях. В таких условиях пользователи могут переносить часть активности на домашний и общественный Wi-Fi либо откладывать задачи до восстановления полноценного мобильного соединения.

Одновременно россияне стали чаще пользоваться обычными мобильными звонками. Число исходящих соединений абонентов сотовых сетей во втором квартале достигло 124 млрд — на 27% больше, чем годом ранее. Эксперты связывают этот рост в том числе с ограничениями голосовых функций популярных интернет-сервисов.

Глава TelecomDaily Денис Кусков оценивает потенциальный рост мобильного интернет-трафика без фактора ограничений примерно в 15–17%. По его мнению, при сохранении нынешней ситуации заметного восстановления показателей до конца 2026 года ожидать не стоит.