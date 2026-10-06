«Решетнёв» начал изготовление солнечной батареи для спутника «Экспресс-40»

В компании «Решетнёв» (входит в Роскосмос) стартовало изготовление солнечной батареи для нового спутника «Экспресс-40». Космический аппарат создаётся для ФГУП «Космическая связь», он предназначен для обеспечения связи и телевещания.

Солнечная батарея спутника — это ключевой элемент энергосистемы, преобразующий солнечную энергию в электричество для питания его бортовых систем. Батарея «Экспресс-40» будет состоять из двух крыльев, в каждом из которых по пять панелей. Сейчас в «Решетнёве» собирают их каркасы — рамы из композиционных материалов со струнной подложкой.

Как рассказали в компании, готовые каркасы солнечных батарей планируют отправить на смежное предприятие, где на них установят фотопреобразующие элементы. Кроме «Экспресс-40», «Решетнёв» разрабатывает и изготавливает ещё семь космических аппаратов для ФГУП «Космическая связь».

Ранее мы писали о том, что строительство четырёх полностью российских спутников «Экспресс-40», «Экспресс-АМУ6», «Экспресс-АМУ51» и «Экспресс-АМУ52» должно начаться в 2026 году. Новые аппараты станут частью масштабного обновления российской геостационарной спутниковой группировки.