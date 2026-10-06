Смартфон с 2-дюймовым экраном возле камеры, АКБ на 6000 мА•ч, зарядкой и чехлом в комплекте. Представлен Honor X5d

Honor представила бюджетный смартфон X5d s, который выделяется необычной для своего класса особенностью — дополнительным экраном на задней панели. Небольшой дисплей диагональю 2,01 дюйма имеет разрешение 240 х 296 пикселей и предназначен не только для отображения уведомлений. Honor предлагает использовать его вместе с основной камерой для съемки селфи, а также для управления воспроизведением мультимедиа и просмотра уведомлений о звонках.

Основной 6,78-дюймовый ЖК-экран получил разрешение 720 ? 1576 пикселей, частоту обновления 90 Гц и типичную яркость 600 нит. За фотосъемку отвечает 50-Мп основная камера с объективом f/1.8, а фронтальный модуль имеет разрешение 5 Мп и светосилу f/2.0. Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 6000 мА•ч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт. Сканер отпечатков встроен в боковую кнопку питания.

Аппарат работает на однокристальной системе Unisoc T610, оснащается 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти и использует Android 16 Go Edition. Размеры корпуса составляют 168,3 ? 78,5 ? 8,72 мм при массе 214 г. Заявлена защита от пыли и дождя по степени IP52. В комплект входят зарядное устройство на 15 Вт и защитный чехол.