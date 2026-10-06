Apple прикрыла уязвимость в AirLift, через которую на российских iPhone включали скрытые функции связи

Apple закрыла лазейку для включения 5G на iPhone в России ⁠ 3

Apple закрыла в iOS 27.2 beta 3 системную уязвимость AirLift, которую энтузиасты использовали для изменения операторских настроек iPhone без полноценного джейлбрейка. В России с ее помощью, в частности, удавалось активировать скрытый переключатель 5G, Wi-Fi Calling и голосовой кодек EVS. Об исправлении сообщил разработчик эксплойта.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

AirLift позволяла сторонним процессам обходить ограничения системной «песочницы» iOS через штатный механизм AirTraffic, предназначенный для обмена и синхронизации данных между iPhone и Mac. Это открывало доступ к параметрам, которые недоступны обычным приложениям.

На базе уязвимости появилась утилита CarrierSIM. Она позволяла подменять операторские профили iPhone и тем самым включать функции сотовой связи, которые отсутствуют или недоступны в стандартной конфигурации некоторых операторов.

В частности, пользователи могли добиться появления в настройках переключателя 5G, активировать вызовы через Wi-Fi и включить поддержку голосового кодека EVS, обеспечивающего передачу речи в более высоком качестве.

По словам автора AirLift, эксплойт продолжает работать в iOS 27.0, iOS 27.0.1 и первых двух бета-версиях iOS 27.2. В третьей бета-версии iOS 27.2 лазейка уже закрыта.

Исследователь также ожидает, что соответствующее исправление появится в одном из ближайших общедоступных обновлений iOS. После установки версии с закрытой уязвимостью воспользоваться CarrierSIM для повторной модификации операторского профиля уже не получится.

При этом у пользователей, которые успели изменить настройки до обновления, модификация, по имеющейся информации, сохраняется. Однако после сброса устройства или других изменений повторно применить ее уже может не получиться.