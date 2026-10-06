iPhone 18 Pro начали терять цвет — у владельцев выцветает корпус вокруг камер

Спустя всего несколько недель после выхода iPhone 18 Pro и 18 Pro Max владельцы начали сообщать о необычном изменении цвета корпуса.

На Reddit появились фотографии смартфонов в оттенке Burgundy, которые постепенно теряют насыщенность. Аналогичные случаи отмечаются и у отдельных устройств в черном цвете. Судя по опубликованным снимкам, изменение оттенка сначала появляется вокруг блока камер, а затем может распространяться на остальную часть алюминиевого корпуса.

Ситуация напоминает проблему, с которой столкнулись владельцы iPhone 17 Pro и 17 Pro Max в прошлом году. Тогда чаще всего жаловались на выцветание корпуса в цвете Cosmic Orange, хотя аналогичные изменения наблюдались и у версии Deep Blue.

Пользователи уже обсуждают возможные причины нового дефекта и способы его избежать, включая постоянное использование защитного чехла. Одной из возможных причин называют воздействие ультрафиолета: сообщения об изменении цвета появляются после длительного пребывания смартфонов на улице.

Пока Apple официально не прокомментировала ситуацию.