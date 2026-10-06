Тяжелой ракете Starship потребуется столько топлива, что SpaceX строит собственный газопровод

SpaceX планирует построить во Флориде собственный газопровод длиной около 52 км для снабжения инфраструктуры Starship природным газом. Проект должен обеспечить компанию сырьем для производства метана — одного из компонентов топлива двигателей Raptor — и связан с планами существенно увеличить частоту запусков с мыса Канаверал.

Согласно регуляторным документам, газопровод диаметром около 406 мм пройдет через округ Бревард и соединит объекты SpaceX с существующей магистральной системой Florida Gas Transmission.

Заявку в Комиссию по коммунальным услугам Флориды (Florida Public Service Commission) подала Coastal Connect Services (CCS), дочерняя структура SpaceX. Компания запрашивает утверждение тарифа, необходимого для строительства и последующей эксплуатации газопровода.

SpaceX объясняет необходимость проекта ростом потребностей в топливе. Сейчас газ и другие необходимые компоненты доставляются с использованием автомобильных цистерн и местной трубопроводной инфраструктуры. По мнению компании, такая логистика не соответствует ожидаемому масштабу будущих операций Starship на мысе Канаверал.

Starship и первая ступень Super Heavy оснащены двигателями Raptor, которые используют жидкий метан и жидкий кислород. Поэтому при высокой частоте запусков SpaceX потребуются большие и постоянно пополняемые запасы топлива. Подключение непосредственно к магистральной газовой системе позволит получать природный газ в необходимом объеме, а затем перерабатывать его в метан для ракет.

В CCS заявляют, что отдельный трубопровод сделает снабжение более безопасным, своевременным и эффективным по мере расширения операций SpaceX во Флориде. Кроме того, компания сможет снизить зависимость от большого количества автомобильных поставок.

Проект соответствует общей стратегии вертикальной интеграции SpaceX. Компания постепенно берет под контроль не только разработку и производство ракет, двигателей и спутников, но и наземную инфраструктуру, необходимую для их эксплуатации и запусков.

Параллельно SpaceX начала нанимать специалистов по торговле природным газом. По информации Bloomberg, они должны помогать организовывать поставки топлива для Starship во Флориде и Техасе. Таким образом, компания потенциально сможет контролировать не только физическую доставку газа, но и его закупку на рынке.

Ранее сообщалось, что SpaceX рассматривает возможность самостоятельное производства оптоволокна для своего проекта Starlink.