WhatsApp может заблокировать вход на старых смартфонах — пропустить требование не получится

WhatsApp начал распространять на Android и iOS новое ограничение, которое может лишить пользователей старых смартфонов возможности войти в учетную запись. Функция работает на стороне сервера, поэтому для ее появления не требуется устанавливать конкретную версию приложения. Если операционная система устройства окажется слишком старой, WhatsApp покажет сообщение с требованием сначала обновить ее.

Пользователю предлагается открыть настройки смартфона и установить доступное обновление системы. После завершения процедуры можно повторить попытку входа в аккаунт. Мессенджер также показывает инструкции по проверке текущей версии Android или iOS. Обойти это требование непосредственно в WhatsApp нельзя.

Точная информация о версиях операционных систем, для которых будет действовать новое ограничение, пока отсутствует. WhatsApp не сообщила, какие именно устройства попадут под действие функции. Вероятная причина связана с безопасностью: устаревшие версии Android и iOS могут содержать известные уязвимости, которыми пользуются злоумышленники для распространения вредоносного ПО. Даже сквозное шифрование WhatsApp не защищает пользователя, если зараженная ссылка приходит от доверенного контакта.