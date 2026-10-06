Windows 11 ускорили без громких заявлений, теперь система потребляет гораздо меньше ОЗУ и быстрее запускает приложения

После установки функционального обновления Windows 11 26H2 пользователи заметили существенное снижение потребления оперативной памяти в режиме простоя. По результатам практических тестов, система теперь использует около 7 ГБ ОЗУ вместо прежних 10 ГБ, то есть нагрузка уменьшилась примерно на 3 ГБ. Microsoft при этом пока не раскрыла в официальной документации, какие именно изменения позволили добиться такого результата.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Показательный тест провели на ноутбуке с 16 ГБ памяти. Сразу после перезагрузки диспетчер задач показывал 7 ГБ занятой ОЗУ из доступных 15,7 ГБ — около 45%. Еще 4 ГБ приходилось на кэш, а свободными оставались 8,8 ГБ. До обновления тот же компьютер мог расходовать более 10 ГБ памяти еще до запуска пользователем каких-либо приложений. При этом в новой конфигурации часть ОЗУ по-прежнему занимают автоматически запускаемые Smart Connect от Lenovo, Plex, Quick Share, PowerToys, WhatsApp и Teams.

Оптимизация особенно заметна на ноутбуках с 8 и 16 ГБ ОЗУ, где несколько дополнительных гигабайт свободной памяти способны напрямую влиять на комфорт работы.

Кроме улучшений управления памятью, Windows 11 26H2 получила режим низкой задержки: технология кратковременно повышает частоту процессора, чтобы ускорить запуск приложений.