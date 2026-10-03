OpenAI представила dots — персональных ИИ-агентов, которые существуют на облачных ПК самой OpenAI

Компания OpenAI на днях представила то, что она называет dots — новое поколение постоянно активных ИИ-агентов, созданных для самых разных задач.

Как говорит сама компания, это совершенно новый способ работать с ИИ: dots узнают, что важно для конкретного пользователя, постоянно действуют в его интересах и берут на себя важную работу, освобождая время и внимание.

Каждый такой агент опирается на GPT‑6 Astra и, что важно, на свой собственный облачный компьютер на серверах OpenAI. То есть это не локальный ИИ-агент, запущенный на пользовательском ПК.

Это имеет свои плюсы и минусы. В эпоху крайне дорогих комплектующих это позволяет работать с ИИ-агентом на любом ПК, но при этом всегда остаётся зависимость от интернет-соединения и работы сервисов самой OpenAI.

Компания говорит, что благодаря экосистеме плагинов эти ИИ-агенты способны подключаться к более чем 4000 различных программ. Общаться с dots можно через ChatGPT, через SMS или какой-либо мессенджер. В том числе с ИИ можно общаться через голосовые звонки.

Уже сегодня вы можете начать с одного dot, дать ему имя и настроить под себя. В будущем мы видим целые команды dots, которые работают вместе в ваших интересах. Мы начинаем предоставлять доступ к dots на тарифах Pro, Business Premium и Enterprise в поддерживаемых странах и регионах. Мы также открываем ограниченный предварительный доступ для корпоративных клиентов к специализированным dots с собственными учётными записями и определёнными обязанностями внутри организаций.

Так как каждый ИИ-агент запускается на собственном облачном виртуальном ПК, пользователь всегда может зайти на него и проверить работу агента.

Работа с Dots уже доступна для подписчиков ChatGPT Pro и Business Premium в ряде регионов.