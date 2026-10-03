LG построит огромный завод ради одной из главных проблем ИИ — выделяемого тепла

LG Electronics расширяет производство оборудования для охлаждения дата-центров для ИИ: компания построит в США свой третий глобальный завод по выпуску чиллеров для ИИ-инфраструктуры и одновременно увеличит мощности двух предприятий в Южной Корее.

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Совокупные инвестиции в проект составят 150 млрд вон — примерно $111,7 млн. Средства направят на строительство нового предприятия в США и расширение заводов LG в Пхёнтхэке и Чханвоне.

Американский завод разместят в городе Виндзор, штат Вирджиния. Производственная территория займет около 170 тыс. кв. м, а площадь зданий составит примерно 30 тыс. кв. м.

Предприятие будет выпускать воздушные чиллеры — крупные системы, которые отводят тепло от оборудования дата-центров. Начать производство планируется во второй половине 2027 года.

Размещение производства в США позволит LG быстрее поставлять оборудование североамериканским заказчикам и оперативнее адаптировать его под требования местных операторов дата-центров.

Расширение производства является частью стратегии LG «от чипа до чиллера». Компания стремится создать полный набор решений для отвода тепла от мощного вычислительного оборудования — от компонентов серверов до крупных систем охлаждения здания. Помимо чиллеров, LG развивает CDU (Coolant Distribution Unit) — блоки распределения охлаждающей жидкости.