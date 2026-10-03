Вылеты, перезагрузки, отключения и перегрев. Пользователи жалуются на Honor Magic 9 Pro Max и Xiaomi 18 Pro — проблемы связывают со Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

В китайских социальных сетях появились сообщения о проблемах в работе смартфонов на базе флагманской платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. На это обратил внимание инсайдер Schrodinger. В частности, пользователи жалуются на свои Honor Magic 9 Pro Max и Xiaomi 18 Pro.

Среди проблем — вылеты приложений и игр, нестабильная работа системы, перезагрузки и существенное повышение температуры корпуса.

При этом причины такого поведения пока не установлены. Проблема потенциально может быть связана как с самой однокристальной системой, так и с прошивками конкретных моделей смартфонов. Впрочем, о подобных проблемах с новыми флагманами на новых SoC Mediatek — Dimensity 9600 и Dimensity 9600 Pro — не сообщалось.