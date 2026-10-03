Энтузиаст решил проблему нагрева RTX 5090 радикально — он добавил еще два разъема питания

Теперь видеокарта получает питание как по 16-контактному разъему, так и по двум 8-контактным

Энтузиаст придумал необычный способ снизить нагрузку на 16-контактный разъем питания GeForce RTX 5090. Вместо полного отказа от штатного 12VHPWR он добавил к видеокарте два классических 8-контактных PCIe-разъема, сообщает VideoCardz.

Модификацию провел пользователь форума Reddit с ником DallasGrave. На печатную плату RTX 5090 он припаял дополнительные силовые провода, которые подключил к отдельной плате с двумя разъемами 8-pin. В результате видеокарта получает питание сразу по трем направлениям: через штатный 16-контактный разъем и два дополнительных 8-пиновых.

Идея заключается в распределении нагрузки между большим количеством проводников. RTX 5090 способна потреблять более 500 Вт, поэтому через разъем питания проходят значительные токи. При плохом контакте или неравномерном распределении нагрузки отдельные контакты могут перегреваться.

По словам автора модификации, два дополнительных 8-пиновых разъема подключены непосредственно к силовым контактам оригинального разъема на печатной плате. При этом штатный 12VHPWR полностью сохраняет работоспособность и продолжает использоваться.

После переделки энтузиаст протестировал видеокарту при потреблении около 550 Вт. По его измерениям, ток через отдельные проводники составлял примерно 3 А, а температура кабелей даже после нескольких часов нагрузки оставалась ниже 40 °C, в том числе в местах соединений.

Дополнительные разъемы не предназначены для повышения максимального энергопотребления RTX 5090. Их задача — распределить уже существующую нагрузку между большим количеством проводов и уменьшить ток, проходящий через отдельные контакты штатного 12VHPWR.

По словам энтузиаста, такая конструкция проще некоторых других аппаратных модификаций: она не требует вмешательства в контроллер питания или изменения прошивки видеокарты. Однако для ее реализации все равно приходится выполнять пайку непосредственно на печатной плате.

Повторять подобную переделку без соответствующих навыков рискованно. Ошибка при работе с силовыми цепями видеокарты может привести к ее повреждению, а вмешательство в печатную плату практически наверняка лишит гарантии.