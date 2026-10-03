Самый дешёвый Google Pixel резко подорожал сразу на 20%

Компания Google без лишнего шума повысила цену на младший смартфон Pixel 10a. Теперь в США на официальном сайте он стоит 600 либо 700 долларов в зависимости от объёма памяти.

До повышения цены составляли 500 либо 600 долларов, то есть речь о подорожании на 100 долларов. В случае изначальной цены в 500 долларов это весьма существенно.

В целом ситуация ожидаема, хотя Google могла бы уже дождаться запуска Pixel 11a, чтобы сделать его дороже предшественника, как это произошло с основной линейкой Pixel 11. Впрочем, та же Samsung не стала ничего ждать и просто повысила цены на все свои флагманские Galaxy S26.

В случае с Google, правда, ситуация не так критична, потому что нередко цены в рознице на разных рынках заметно ниже, чем на официальном сайте Google. К примеру, базовый Pixel 10 до выхода Pixel 11 в Европе на сайте компании стоил около 900 евро, тогда как в крупных розничных сетях цены были в пределах 650 евро.