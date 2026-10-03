На PlayStation 5 теперь можно запускать игры для оригинальной Xbox. Эмулятор для Xbox 360 на подходе
ПК-игры тоже скоро станут реальностью
Консоль Sony PS5 благодаря свежему джейлбрейку и прочим проектам превращается в по-настоящему универсальное устройство. К примеру, эмулятор XPSemu теперь позволяет запускать на приставке игры от оригинальной Xbox.
Эмулятор работает, как отдельное приложение на основе JIT-компилятора TCG. Графика отрисовывается с помощью бэкенда Vulkan, используя драйвер RADV с открытым исходным кодом, доступный для PS5.
Пока что речь идёт о первой альфа-версии, но даже она уже позволяет поиграть в Halo 2, Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex, Forza Motorsport и Fable: The Lost Chapters, хотя не во всех случаях всё работает хорошо.
На подходе также и эмулятор для Xbox 360. Разработчик BrinoBlitz уже показал раннюю версию ПО.
Кроме того, есть проект PP для запуска Windows-игр без необходимости ставить Linux.