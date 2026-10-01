Samsung повысила цены на флагманские смартфоны Galaxy S26 в США. Всё подорожало одинаково

Компания Samsung повысила цены на смартфоны линейки Galaxy S26. Пока в США, но, скорее всего, это быстро распространится на все рынки.

Никакого анонса не было. Изменение цен заметил ресурс Phone Arena, и цены выросли на все топовые модели во всех конфигурациях, кроме одной.

Не подорожала только модель Galaxy S26 FE. Возможно, потому что она только вышла и уже имеет заложенное изначально удорожание. Так или иначе, всё стало дороже на 100 долларов. Примерно как у Apple и Google, и это ожидаемо, учитывая ситуацию на рынке. Правда, Apple и Google внедрили новые цены с выходом новых моделей, а Samsung удорожила старые, и как бы не вышло так, что грядущие модели линейки Galaxy S27 будут ещё дороже, чем подорожавшие S26.

Теперь Galaxy S26 стоит от 1000 долларов, S26+ обойдётся минимум в 1200 долларов, а за топовый S26 Ultra придётся отдать от 1400 долларов.