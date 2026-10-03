Intel Core i9-14900K «умирает» уже в четвертый раз у одного и того же пользователя

Проблемы со стабильностью Intel Core i9-14900K могут возникать даже после установки обновлений BIOS с исправленным микрокодом. Один из владельцев флагманского процессора Intel утверждает, что уже трижды менял CPU по гарантии, а четвертый экземпляр теперь демонстрирует схожие с предыдущими экземплярами признаки нестабильности.

Пользователь форума Reddit под ником unvac рассказал, что использует Core i9-14900K в мощном компьютере с видеокартой GeForce RTX 5090 и 64 ГБ оперативной памяти DDR5-6000 CL28.

После проблем с предыдущими процессорами он обновил BIOS материнской платы до версии с исправленным микрокодом Intel. По его словам, также были включены стандартные настройки Intel вместо более агрессивных параметров, которые производитель материнской платы мог устанавливать по умолчанию.

Тем не менее, компьютер снова начал выдавать BSOD с кодом 0xC0000005. Подобные ошибки ранее встречались на проблемных процессорах Intel Core 13-го и 14-го поколений, поэтому владелец опасается, что четвертый Core i9-14900K также начал деградировать.

Проблемы с нестабильностью некоторых процессоров Intel Core 13-го и 14-го поколений стали известны ранее. Intel связывала часть случаев с повышенными рабочими напряжениями, которые со временем могли приводить к необратимой деградации CPU. Для исправления ситуации компания выпустила несколько обновлений микрокода, а производители материнских плат — соответствующие версии BIOS.

Теперь пользователь рассматривает возможность отказаться от Core i9-14900K и перейти на другую платформу.