Intel Core i9-14900K «умирает» уже в четвертый раз у одного и того же пользователя

Новый BIOS не спас

ПроцессорыIntel

Проблемы со стабильностью Intel Core i9-14900K могут возникать даже после установки обновлений BIOS с исправленным микрокодом. Один из владельцев флагманского процессора Intel утверждает, что уже трижды менял CPU по гарантии, а четвертый экземпляр теперь демонстрирует схожие с предыдущими экземплярами признаки нестабильности.

Intel Core i9-14900K «умирает» уже в четвертый раз у одного и того же пользователя
Источник изображения: WCCF

Пользователь форума Reddit под ником unvac рассказал, что использует Core i9-14900K в мощном компьютере с видеокартой GeForce RTX 5090 и 64 ГБ оперативной памяти DDR5-6000 CL28.

После проблем с предыдущими процессорами он обновил BIOS материнской платы до версии с исправленным микрокодом Intel. По его словам, также были включены стандартные настройки Intel вместо более агрессивных параметров, которые производитель материнской платы мог устанавливать по умолчанию.

Тем не менее, компьютер снова начал выдавать BSOD с кодом 0xC0000005. Подобные ошибки ранее встречались на проблемных процессорах Intel Core 13-го и 14-го поколений, поэтому владелец опасается, что четвертый Core i9-14900K также начал деградировать.

Проблемы с нестабильностью некоторых процессоров Intel Core 13-го и 14-го поколений стали известны ранее. Intel связывала часть случаев с повышенными рабочими напряжениями, которые со временем могли приводить к необратимой деградации CPU. Для исправления ситуации компания выпустила несколько обновлений микрокода, а производители материнских плат — соответствующие версии BIOS.

Теперь пользователь рассматривает возможность отказаться от Core i9-14900K и перейти на другую платформу.

 

Самый дешёвый Google Pixel резко подорожал сразу на 20%На выбор есть GeForce RTX 5090 либо две Radeon Pro R9700. Представлен настольный ПК Gigabyte AI TOP 100 B850 для задач ИИ
Главное
Все новости
9 минут назадНа выбор есть GeForce RTX 5090 либо две Radeon Pro R9700. Представлен настольный ПК Gigabyte AI TOP 100 B850 для задач ИИ
34 минуты назад1Самый дешёвый Google Pixel резко подорожал сразу на 20%
40 минут назадНа PlayStation 5 теперь можно запускать игры для оригинальной Xbox. Эмулятор для Xbox 360 на подходе
41 минуту назад1Четыре номера телефона в одном смартфоне: Huawei мощно прокачала Mate 90 Pro Max первым обновлением прошивки
48 минут назадResident Evil 4 запустили на Nokia N95. Правда, пока далеко не полноценно
54 минуты назадHonor представила портативный компрессор на 11 бар с экраном, USB-C и автоматической остановкой
16:206Энтузиаст решил проблему нагрева RTX 5090 радикально — он добавил еще два разъема питания
15:563Критическая дыра в роутерах Asus позволяет выполнять произвольные команды — компания выпустила важные исправления
15:481ИИ-смартфон Freckle Phone не имеет браузера и сторонних приложений, но зато защищает детей от соцсетей
15:48Одним подорожанием линейки Galaxy S26 дело не ограничилось: Samsung подняла цены на всю линейку Galaxy A — подорожали Galaxy A17, Galaxy A37, Galaxy A57
15:379Ни звонков, ни SMS, ни интернета: у некоторых iPhone 18 Pro Max полностью отваливается сеть — помогает только замена смартфона
15:061LG построит огромный завод ради одной из главных проблем ИИ — выделяемого тепла
Солнечная система может разрушиться в миллиард раз раньше, чем считалось13:0915Солнечная система может разрушиться в миллиард раз раньше, чем считалось Расчёты Константина Батыгина показали, что неравномерная потеря массы Солнцем способна дестабилизировать орбиты планет ещё во время его превращения в белый карлик
12:498Xiaomi выпустила беспроводную расческу, которая разогревается до 200 градусов и генерирует 37 млн положительных и отрицательных ионов
12:431Канада строит первый крупный стенд для испытаний ракетных двигателей
12:37Mazda выпустит новые модели на китайских платформах
12:363Инвестор, предсказавший кризис 2008 года, сравнил ажиотаж вокруг Nvidia с «компьютерным пузырём» 1960-х
12:27Учёные запустили ИИ-лабораторию: система сама формулирует гипотезы и ставит эксперименты, а роботы проверяют гипотезы
12:008Вылеты, перезагрузки, отключения и перегрев. Пользователи жалуются на Honor Magic 9 Pro Max и Xiaomi 18 Pro — проблемы связывают со Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
11:582ZeniMax потребовала убрать браузерный Fallout: New York, созданный с помощью ИИ
11:431Физики нашли первый сверхпроводник первого рода, который «нарушает ход времени»
11:294Google оспорила требование ЕС передавать конкурентам данные поиска
11:284Land Cruiser 300 на максималках. Представлен обновленный Lexus LX 2027: 463 л.с. и дифференциал Torsen
11:246Xeal предлагает использовать простаивающую мощность зарядных станций для размещения 100 тысяч GPU Nvidia
11:195ИИ-агенты не останавливаются и пытаются взламывать госcайты США и Канады
Как поливать картошку на Луне? Ученые уже начали искать ответ11:161Как поливать картошку на Луне? Ученые уже начали искать ответ Будущим колонистам Луны придется изобретать полив заново
11:13Tencent арендует у Oracle 100 тысяч ИИ-чипов за $7 млрд
11:084Старый Hyundai Tucson внезапно установил рекорд продаж на ключевом рынке, Hyundai Palisade, Sonata и Santa Fe тоже пользуются большим спросом в США
В 3 раза мощнее и в 20 раз чище сигнал: представлен необычный GaN-чип размером с рисовое зернышко10:54В 3 раза мощнее и в 20 раз чище сигнал: представлен необычный GaN-чип размером с рисовое зернышко Потенциальные сферы применения — от спутников до 6G
10:44Toyota вложила $50 млн в батареи будущего
10:223За низкую стоимость новых флагманов Oppo Find X10 и Find X10 Pro Max в Китае заплатят европейцы? Новые флагманы Oppo в Европе будут очень дорогими
10:101Honor выпустит широкий складной смартфон с огромной батареей уже в январе
09:543Samsung считает, что Galaxy S27 станут хитом. Компания рассчитывает выпустить до 48 млн экранов для Galaxy S27 — на 10% больше предшественника
09:385Главным на МКС станет россиянин: Петр Дубров примет командование станцией 4 октября
От создателей The Last of Us: Naughty Dog вернулась к Uncharted — Нейтан Дрейк снова отправится за сокровищами?09:186От создателей The Last of Us: Naughty Dog вернулась к Uncharted — Нейтан Дрейк снова отправится за сокровищами? Пока что неизвестно, будет ли он главным героем или NPC
09:11Raspberry Pi дорожает в третий раз за год — цены на популярные модели взлетели почти на четверть