Одним подорожанием линейки Galaxy S26 дело не ограничилось: Samsung подняла цены на всю линейку Galaxy A — подорожали Galaxy A17, Galaxy A37, Galaxy A57

Причем всего за несколько месяцев Galaxy A17 стал дороже на $70

Samsung повысила цены сразу на несколько смартфонов серии Galaxy A в США — подорожание затронуло модели от бюджетного Galaxy A17 5G до старшего Galaxy A57 5G.

Samsung Galaxy A37 Источник изображения: Samsung

Сильнее всего в абсолютном выражении прибавил Galaxy A57 5G. Теперь Samsung продает его от $600 вместо прежних $550. Galaxy A37 5G подорожал на $40 — с $450 до $490. За Galaxy A27 5G теперь просят $380 вместо $350, то есть на $30 больше.

Особенно примечательна ситуация с самым доступным Galaxy A17 5G. Его актуальная цена выросла с $250 до $270. Однако на старте модель стоила всего $200, а в августе уже дорожала на $50. В результате всего за пару месяцев аппарат стал дороже сразу на $70.

Новые цены заметно контрастируют с ценами на прошлогодние аппараты серии Galaxy A: Galaxy A56 5G стартовал с $500, Galaxy A36 5G — с $400, Galaxy A26 5G — с $300, а Galaxy A16 5G — с $200.

Одной из причин повышения цен называют продолжающееся удорожание оперативной памяти, которое в 2026 году уже сказалось на стоимости целого ряда смартфонов.

Напомним, ранее Samsung существенно повысила цены на аппараты флагманской линейки Galaxy S26.