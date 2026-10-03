Теперь быстро запустить игру смогут и владельцы видеокарт GeForce. Microsoft расширяет поддержку технологии Advanced Shader Delivery

Пока лишь в одной игре

Компания Microsoft расширяет поддержку технологии Advanced Shader Delivery (ASD) на видеокарты Nvidia и Intel. Первой игрой с более широкой поддержкой стала свежая Gears of War: E-Day.

До текущего момента ASD поддерживалась видеокартами AMD Radeon на основе архитектур RDNA всех поколений. Также была поддержка чипов Qualcomm Snapdragon X2, но их на рынке пока почти нет.

Теперь же, пусть и в одной игре, поддержка технологии будет и у видеокарт GeForce и Intel Arc. Кроме того, расширяется и поддержка чипов Qualcomm.

Напомним, Advanced Shader Delivery представляет собой технологию предварительно скомпилированных шейдеров. Они загружаются вместе с игрой, и в итоге в самой игре процесс загрузки занимает несколько секунд вместо порой многих минут, необходимых для компиляции. В той же Gears of War: E-Day некоторые пользователи сталкивались с компиляцией, занимающей до 15 минут.

Microsoft заявляет, что поддержка будет расширена в конце этого месяца на все графические процессоры GeForce RTX, на графические процессоры Intel Arc B570 и B580, а также на iGPU в процессорах Core Ultra Series 2 и Series 3. При этом всё это работает пока что только в магазине игр Xbox на ПК.