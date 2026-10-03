Resident Evil 4 запустили на Nokia N95. Правда, пока далеко не полноценно

На фоне запуска новейших ПК-игр на новейших смартфонах новость о запуске оригинальной версии Resident Evil 4, вышедшей в 2005 году, может не впечатлить, только вот запустили игру на Nokia N95.

Да, на том самом смартфоне Nokia N95, который вышел в 2007 году и работал под управлением Symbian. Правда, учитывая производительность, речь пока идёт не о полноценном запуске игры в целом, а о запуске кат-сцены.

Несмотря на то, что в эксперименте используются ресурсы из версии игры для GameCube, заметно упрощённой относительно ПК-версии, игра всё равно чрезвычайно требовательна для N95.

Напомним, в основе этого телефона лежит процессор Texas Instruments OMAP 2420 с частотой 332 МГц с графическим ядром PowerVR MBX. И это несравнимо менее производительное решение, нежели ПК-комплектующие тех лет.

Проект при этом интересен программной частью. Запуск осуществляется с помощью программного обеспечения Whisk3D, разработанного автором проекта Данте Леончини. Это проект с открытым исходным кодом для 3D-моделирования, рендеринга, анимации и разработки игр. Он поддерживает Windows, Linux, macOS, Android, WebGL и Symbian, включая Nokia N95.

Ранее автор уже сумел запустить на этом же телефоне оригинальную Half-Life, добившись работы при 30 к/с. Но это всё же игра 1998 года.