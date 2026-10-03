Xeal предлагает использовать простаивающую мощность зарядных станций для размещения 100 тысяч GPU Nvidia

На парковках появятся мини-дата-центры для ИИ рядом с зарядками электромобилей

Американская компания Xeal предложила использовать зарядную инфраструктуру для электромобилей как источник энергии для небольших дата-центров. Платформа Laitent будет размещать компактные вычислительные модули прямо на парковках и направлять в них электричество, которое обычно остаётся невостребованным. Компания рассчитывает установить таким образом до 100 тысяч GPU Nvidia.

Xeal управляет зарядной инфраструктурой в 500 городах США. По данным компании, её сеть из 1600 площадок уже располагает разрешённой и подключённой к электросети мощностью более 200 МВт. При этом зарядные станции обычно используют менее 10% от максимально разрешённой нагрузки, поэтому значительная часть доступной мощности простаивает.

Для использования этой мощности Xeal разработала Laitent Pods — вычислительные модули размером с одно парковочное место. Каждый из них способен вместить до 48 GPU Nvidia Hopper или Blackwell. Модули не требуют подключения к водоснабжению, что позволяет размещать их там, где строительство обычного дата-центра было бы сложнее.

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Программное обеспечение Laitent управляет энергией и вычислительной нагрузкой в зависимости от доступной мощности. Система может задействовать только часть одного GPU или объединять ресурсы нескольких модулей в одном городе. Xeal ориентируется прежде всего на задачи ИИ-инференса — запуск уже обученных моделей, а не их обучение.

Первый модуль компания рассчитывает установить до конца года. В Xeal утверждают, что такой подход позволит подключать новые вычислительные мощности за месяцы вместо лет, поскольку площадкам уже не требуется заново получать разрешения на электроподключение и строить отдельную энергетическую инфраструктуру.

Компания также рассчитывает на экономический эффект для владельцев парковок: по оценке Xeal, установка вычислительных модулей может увеличить стоимость объекта примерно на $1 млн при небольших или нулевых вложениях со стороны владельца.

Идея использовать парковки для распределённых ИИ-вычислений не нова. В марте компания Auddia объявила о планах разместить работающие от солнечной энергии GPU на парковках объектов медицинской недвижимости в районе Далласа. Бельгийский стартап Tonomia также разрабатывает распределённую ИИ-инфраструктуру в солнечных навесах для парковок.