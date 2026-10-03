ИИ-смартфон Freckle Phone не имеет браузера и сторонних приложений, но зато защищает детей от соцсетей

На рынке появился очередной ИИ-смартфон, где большая часть обычных задач и функций отдана на откуп искусственному интеллекту. Новинка называется Freckle Phone, и она отличается от предыдущих двух нашумевших проектов тем, что ориентирована на детей.

Сразу стоит сказать, оба нашумевших ранее проекта провалились, а после них других подобных не появлялось, так что Freckle Phone первый за последнее время.

Для начала, конечно, смартфон выделяется дизайном. Он больше похож на какую-то деталь от конструктора. Он имеет примерно квадратную форму, он очень толстый, но при этом, похоже, его корпус должен быть весьма стойким к физическим воздействиям.

Есть большие физические кнопки, относительно небольшой экран, одинарная основная камера, место для крепления ремешка и прочие детали.

В основе новинки лежит ClayOS, которая имеет две основные особенности. Во-первых, она во многом опирается на ИИ, а во-вторых, призвана ограничить детей от соцсетей. К примеру, тут нет ни браузера, ни магазина приложений. То есть пользоваться предлагают тем, что есть из коробки.

А есть там не так много. Можно звонить, да и то ограниченному числу контактов, писать SMS, пользоваться картой, снимать фото и видео. Конечно же, есть ИИ, который, к примеру, через камеру может рассказывать детям интересную информацию об окружающем мире.

А ещё есть забавная интерактивная игра-квест. Родители задают в систему ряд предметов, а ребёнок должен найти их и сфотографировать. Работает ли это с потерявшимися носками, не уточняется.

Также можно отметить, что устройство может выступать в роли бесконтактного кошелька. Авторы предлагают родителям таким образом вознаграждать детей за различные дела.

Собственно, в целом это всё. Даже сами создатели больше ничего толком и не выделяют. Но так как телефон ориентирован именно на детей, а не подростков, возможно, этого и хватит.

Что касается технической части, есть батарея ёмкостью 2600 мАч, обеспечивающий работу в течение дня, а экран имеет диагональ 3,1 дюйма при разрешении 720 х 720 пикселей. Других подробностей нет.

Предзаказать Freckle Phone можно уже сейчас, но поставки начнутся в декабре. В отличие от предыдущих двух проектов ИИ-телефонов, это вышел недорогой: всего 200 долларов.