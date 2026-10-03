Nvidia теперь не уникальна. Broadcom получила от Samsung такие же цены на чипы памяти

Компания Broadcom не так сильно на слуху, как Nvidia в последнее время, но её влияние на рынок огромно. В частности, сейчас компания добилась от Samsung тех же цен на память, которые есть у Nvidia.

Добиться этого просто так невозможно, то есть Broadcom собирается продать огромное количество своей продукции. В частности, своих TPU, то есть специализированных ИИ-процессоров. И для их производства ей нужно огромное количество памяти.

Среди основных клиентов Broadcom значится Anthropic. Считается, что последняя станет крупнейшим клиентом компании в 2027 году, поскольку она намерена развернет вычилсительные мощности на основе TPU в эквиваленте 5 ГВт, а в 2028 году — 10 ГВт.