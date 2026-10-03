Google оспорила требование ЕС передавать конкурентам данные поиска

Еврокомиссия хочет дать поисковикам и ИИ-сервисам доступ к обезличенным данным Google Search, а компания опасается за приватность пользователей

Google подала иск в суд Евросоюза против решения Еврокомиссии, обязывающего компанию предоставлять конкурентам данные Google Search. Речь идёт о статистике поисковых запросов, позициях результатов, переходах по ссылкам и просмотрах, которая может использоваться другими поисковиками и ИИ-сервисами для улучшения собственных продуктов.

Еврокомиссия утвердила соответствующие требования 16 июля в рамках Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). Согласно решению, доступ к данным смогут получать не только традиционные поисковики, но и ИИ-чатботы с функциями поиска. Комиссия считает, что Google обладает уникальным объёмом поисковых данных и получает благодаря этому преимущество, которое конкуренты не могут воспроизвести.

Передаваться должна не вся информация, которой располагает Google. Данные должны пройти многоуровневую анонимизацию: из набора исключаются сведения об аккаунтах и истории поиска, точные отметки времени и точные данные о местоположении, а редкие и слишком длинные запросы подавляются. Получатели также должны проходить независимый аудит систем защиты данных.

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Google считает предусмотренных мер недостаточными и утверждает, что передача поисковых данных может создать риски для конфиденциальности миллионов европейских пользователей. Еврокомиссия, напротив, заявляет, что решение содержит необходимые механизмы защиты и предусматривает возможность изменить требования, если новые данные покажут, что действующая система анонимизации недостаточно надёжна.

Если требования сохранятся, то Google должна будет подготовить обезличенный набор данных в течение 2026 года и начать предоставлять его соответствующим конкурентам в рамках установленного порядка. Первые основные этапы реализации запланированы на январь 2027 года.

Одновременно Еврокомиссия обязала Google обеспечить конкурентам более широкий доступ к функциям Android для ИИ-сервисов. В частности, сторонние ИИ-ассистенты должны получить возможность выполнять действия в приложениях по голосовой команде пользователя — например, заказать такси или взаимодействовать с другими приложениями. Эти требования также стали предметом судебного спора Google с Евросоюзом.