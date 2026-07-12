Самая большая ракета человечества — Starship V3 — может взлететь уже 16 июля. Впервые космический корабль запустит двухтонные спутники Starlink V3

SpaceX объявила, что 13-й испытательный полет Starship может состояться уже 16 июля. Стартовое окно откроется в 17:45 по центральному времени США (17 июля в 00:45 по московскому времени), а сама миссия продлится около 90 минут.

Изображение: SpaceX

Во время нового испытания компания планирует повторить основные задачи предыдущего полета, но впервые отправит в космос спутники нового поколения Starlink V3. На борту Starship будут находиться 20 таких аппаратов.

После отделения от ракеты-носителя спутники должны раскрыть солнечные панели и антенны, а затем попытаться установить связь с наземными станциями в Южной Африке и с существующей группировкой Starlink через лазерные каналы связи. При этом сами спутники останутся на той же суборбитальной траектории, что и Starship.

Первая ступень Super Heavy должна выполнить полный цикл испытаний: старт, набор высоты, разделение ступеней, разворот и торможение, посадка в заранее определенном районе Мексиканского залива.

После предыдущего полета SpaceX внесла ряд изменений в программное обеспечение и конструкцию ракеты. Во время 12-го испытания из-за небольших различий в запуске двигателей Starship первая ступень выполнила разворот примерно на 90 градусов не так, как планировалось. Кроме того, при повторном запуске двигателей пять из 33 двигателей Super Heavy не включились, из-за чего маневр возврата пришлось завершить раньше времени. Для нового полета инженеры модернизировали систему повторного запуска двигателей и изменили алгоритмы их работы.

Верхняя ступень Starship также получила доработки. На предыдущем испытании примерно через 40 секунд после разделения ступеней один из трех вакуумных двигателей Raptor вышел из строя. Несмотря на это, корабль смог продолжить полет по расчетной траектории. После расследования SpaceX внесла изменения в конструкцию двигательной установки.

Одной из ключевых задач миссии станет повторный запуск двигателя Raptor уже в космосе — это необходимо для подготовки к более сложным орбитальным полетам в будущем.

Еще одним важным направлением испытаний станет теплозащита Starship. Шесть спутников Starlink V3 получат специальные камеры, которые будут фотографировать теплозащитный экран корабля во время полета и передавать снимки инженерам на Землю. Для проверки методов диагностики несколько теплозащитных плиток Starship специально окрашены в белый цвет, имитируя повреждения.

Кроме того, SpaceX протестирует новые способы крепления теплозащитных плиток, различные варианты их конструкции, а также специальные датчики нагрузки, которые помогут оценить поведение теплозащиты при более высоких аэродинамических нагрузках во время разгона.