Спасибо санкциям: Huawei сама будет производить чипы памяти

Это будут 28-нанометровые чипы DRAM

Системные платы, память, чипсеты

Huawei готовится запустить собственное производство оперативной памяти DRAM. Как сообщил Semiconductor Insider, в проекте участвуют сразу несколько сторон: Huawei, китайский производитель памяти Swaysure и государственные структуры Китая. Предполагается, что совместными усилиями они создадут предприятие по выпуску 12-дюймовых кремниевых пластин с расчетной мощностью до 140 тысяч пластин в месяц.

Изображение: WCCF/Gemini

На начальном этапе новая фабрика будет выпускать DRAM по 28-нанометровому техпроцессу. Это значительно отстает от передовых решений Samsung, SK hynix и Micron, однако позволит Huawei получить собственный источник поставок памяти для части своей электроники и снизить зависимость от внешнего рынка.

Для ускорения проекта Huawei якобы привлекла опытных специалистов полупроводниковой отрасли. Сообщается, что руководителем нового предприятия может стать бывший директор TSMC, а должность стратегического консультанта — занять бывший руководитель японской компании Elpida, специализировавшейся на производстве DRAM.

Хотя Huawei давно занимается разработкой собственных процессоров и других компонентов, массовое производство памяти станет для нее новым направлением. Именно поэтому в проекте участвует Swaysure, обладающая опытом в области DRAM, а государственная поддержка должна помочь с финансированием, строительством предприятия и получением необходимых разрешений.

Интерес к созданию собственного производства памяти связан сразу с несколькими факторами. Сегодня около 95% мирового рынка DRAM контролируют три компании — Samsung, SK hynix и Micron. При этом стремительный рост искусственного интеллекта привел к резкому увеличению спроса на память, особенно высокоскоростные решения для серверов, что уже вызвало дефицит и рост цен на многие виды DRAM.

Для Huawei собственная фабрика могла бы стать важным элементом стратегии технологической независимости. Производство внутри Китая позволило бы компании частично снизить риски, связанные с перебоями поставок, ростом цен и дальнейшим ужесточением американских ограничений на доступ к передовым технологиям.

Huawei уже долгое время находится под санкциями США и Евросоюза, которые запрещают поставки как передового оборудования для производства чипов, так и самих чипов. Поэтому компании приходится самой решать эти проблемы.

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