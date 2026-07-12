Альтман «вывел мошенничество на совершенно новый уровень». Миллиардеры Илон Маск и Сэм Альтман снова устроили публичную перепалку

Илон Маск публично прокомментировал иск Apple против OpenAI. Поводом стала подача Apple судебного иска, в котором компания обвиняет OpenAI в незаконном использовании коммерческих тайн, технологий, схем электронных компонентов и архитектуры будущих устройств. Apple утверждает, что более 400 бывших сотрудников компании перешли в OpenAI, а бывший вице-президент по дизайну Apple Тан Тань якобы просил кандидатов приносить на собеседования реальные комплектующие Apple и демонстрировать их. На этом фоне Маск написал, что Альтман «вывел мошенничество на совершенно новый уровень».

Изображение сгенерировано ChatGPT

В ответ Альтман высмеял недавний проект SpaceX по созданию орбитальных дата-центров, заявив, что Маск «продает публичным инвесторам идею краткосрочных космических дата-центров».

После этого Маск опубликовал новый ответ:

«Мы начнем запускать их уже в следующем году. Может быть, ты сможешь приехать посмотреть, если твой инспектор по условно-досрочному освобождению разрешит.

После того как ты украл благотворительный ИИ-проект с открытым исходным кодом, ты затем украл всю телефонную технологию Apple! Ничего себе.

Что ты планируешь на бис? Это будет трудно превзойти».

SpaceX недавно представила спутник AI1 — основу проекта Starmind. Каждый аппарат, по заявлению компании, сможет обеспечивать до 150 кВт вычислительной мощности для задач искусственного интеллекта и будет оснащен жидкостной системой охлаждения, защитой от микрометеоритов, разворачиваемыми солнечными батареями и центральным вычислительным модулем. Производство спутников планируется организовать на предприятии Gigasat в Техасе.

Противостояние Маска и Альтмана продолжается уже несколько лет. Маск был одним из основателей и главным инвестором OpenAI, когда организация создавалась как некоммерческая. В 2018 году он пытался получить контроль над OpenAI, однако руководство компании и совет директоров отклонили это предложение, после чего Маск покинул компанию.