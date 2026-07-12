Спустя 13 лет разработки Boeing 737 MAX 7 наконец-то близок к получению сертификата

Самый компактный представитель семейства Boeing 737 MAX — модель 737 MAX 7 — может получить сертификат Федерального управления гражданской авиации США (FAA) уже до конца июля 2026 года. Об этом сообщило The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом программы.

Изображение: Boeing

Если сроки будут соблюдены, Boeing завершит один из самых затянувшихся проектов в истории семейства 737 MAX. С момента официального запуска программы прошло около 13 лет, а первые поставки самолета задержались примерно на семь лет относительно первоначального плана.

Boeing представила 737 MAX 7 в мае 2013 года. Стартовым заказчиком стала американская авиакомпания Southwest Airlines, которая изначально рассчитывала получить первые самолеты еще в 2019 году.

Первым крупным ударом для программы стали две катастрофы Boeing 737 MAX в 2018 и 2019 годах, после которых эксплуатация всего семейства была приостановлена по всему миру. Затем сертификацию MAX 7 затормозили проблемы с системой защиты двигателей от обледенения. На устранение недостатков и проведение необходимых доработок Boeing потребовалось почти два года — работы завершились только в конце 2025 года.

Дополнительное внимание регуляторов к программе усилилось после инцидента с Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в январе 2024 года, когда во время полета произошел отрыв дверной заглушки. После этого FAA усилило контроль за производственными процессами Boeing и расширило проверки новых моделей.

Boeing 737 MAX 7 станет самым небольшим самолетом в линейке 737 MAX. В зависимости от конфигурации он сможет перевозить до 172 пассажиров, а максимальная дальность полета составит около 7000 км.

Главным покупателем модели остается Southwest Airlines. Американский перевозчик заказал 256 таких самолетов — это более 90% всех заказов на 737 MAX 7. Новая модель должна заменить в его парке устаревающие Boeing 737-700, средний возраст которых уже приближается к 20 годам.

Около 20 готовых Boeing 737 MAX 7 уже находятся на хранении на производственной площадке Boeing в Мозес-Лейк (штат Вашингтон). После получения сертификата FAA компания сможет практически сразу начать их передачу заказчикам.