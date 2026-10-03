ZeniMax потребовала убрать браузерный Fallout: New York, созданный с помощью ИИ

Автор браузерной игры Fallout: New York заявил, что получил уведомление с требованием прекратить использование материалов Fallout от ZeniMax — материнской компании Bethesda. Проект был создан с использованием Claude Opus 5.5 от Anthropic и распространялся бесплатно. Сам автор представлял его как технологическую демонстрацию возможностей генеративного ИИ.

Fallout: New York появилась в интернете в сентябре. По словам автора проекта, под псевдонимом Chris First, игра работает непосредственно в браузере и содержит карту постапокалиптического Нью-Йорка, задания, диалоги, спутников, систему V.A.T.S. и интерфейс Pip-Boy. При этом, согласно опубликованному описанию проекта, графика, персонажи, здания, оружие и другие элементы создавались с помощью ИИ, без традиционных файлов текстур и звуков.

Источник изображения: Bethesda

Автор отдельно подчёркивал, что не получает от проекта денег. После того как пользователи предположили возможные претензии со стороны правообладателя, он заявил, что надеется сохранить игру в открытом доступе и рассматривает её как эксперимент с технологией. Позднее Chris First сообщил о получении уведомления, которое он интерпретировал как требование прекратить распространение проекта.

Судя по опубликованному автором документу, претензии ZeniMax могут быть связаны в том числе с использованием домена fallout.nyc. При этом в доступном описании ситуации нет подтверждения со стороны Bethesda или ZeniMax: Bethesda запрос на комментарий не прокомментировала.

После этого автор написал, что проект больше не будет развивать проект, поскольку в ситуацию вмешались представители правообладателя. Сам Fallout: New York он назвал бесплатным экспериментом, а не коммерческой игрой, однако это не освобождает автора от ограничений, связанных с чужими персонажами, названиями и другими элементами защищённой интеллектуальной собственности.

При этом, существует и другой подход к созданию неофициальных игр во вселенной Fallout. Например, крупная модификация Fallout 4 — Fallout: London — создавалась полноценной командой разработчиков и получила собственные задания, персонажей и диалоги. Её авторы впоследствии начали развивать самостоятельные проекты за пределами модификации.