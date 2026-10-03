Четыре номера телефона в одном смартфоне: Huawei мощно прокачала Mate 90 Pro Max первым обновлением прошивки

Huawei выпустила первое крупное обновление для флагманского Mate 90 Pro Max, представленного 1 октября вместе с другими моделями серии Mate 90. Прошивка объемом около 745 МБ добавляет новые функции связи, инструменты на базе искусственного интеллекта и ряд системных улучшений.

Одним из главных нововведений стала поддержка четырех телефонных номеров. Смартфон может одновременно хранить два номера на физических SIM-картах и еще два на eSIM. При этом три из четырех номеров могут одновременно находиться в режиме ожидания и использоваться для звонков, сообщений и мобильного интернета.

Заметно расширились возможности приложения «Галерея». Функция интеллектуального редактирования анализирует содержимое фотографии и предлагает подходящие изменения. Пользователь также может описать желаемый результат обычной фразой, после чего ИИ самостоятельно обработает изображение.

Еще один инструмент превращает обычные фотографии и Live-снимки в 3D Dynamic Photos. Система добавляет эффект объема и виртуальное движение камеры, делая изображения более динамичными.

ИИ-функции появились и в видеоредакторе. Mate 90 Pro Max может автоматически анализировать выбранные фотографии и видео, подбирать движение виртуальной камеры и музыку, а затем создавать готовый ролик. Отдельный инструмент улучшения звука предназначен для записей вокала и музыкальных инструментов.

Huawei также добавила функцию Intimate Circle для взаимодействия с родственниками и близкими. С ее помощью можно делиться информацией о погоде, расписании и показателях здоровья, а также удаленно помогать другому пользователю, передавая изображение с экрана смартфона. Для домашних животных можно создавать отдельные профили и фотоальбомы.

Функция текстовых звонков теперь работает и со сторонними социальными приложениями. Во время разговора речь собеседника автоматически преобразуется в текст, а введенные пользователем сообщения, наоборот, озвучиваются синтезатором речи.

Обновилась и система уведомлений. Смартфон научился распознавать некоторые типы сообщений и выводить актуальную информацию непосредственно в специальном окне в реальном времени.

Кроме того, фирменная система связи Huawei получила функцию поиска находящихся поблизости друзей во время обмена геопозицией. Она может пригодиться, например, при поиске человека в торговом центре или во время встречи на открытой местности.

Первое обновление Mate 90 Pro Max также включает небольшие визуальные изменения интерфейса и другие системные улучшения.