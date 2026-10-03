Land Cruiser 300 на максималках. Представлен обновленный Lexus LX 2027: 463 л.с. и дифференциал Torsen

Lexus обновила флагманский внедорожник LX (по сути, это премиум-версия Land Cruiser 300) на домашнем японском рынке — бренд впервые добавил в местную линейку спортивную версию F Sport. Она доступна как для бензинового LX 600, так и для гибридного LX 700h. Одновременно инженеры доработали шасси остальных исполнений модели.

Версия F Sport уже несколько лет предлагается на других рынках, включая США и страны Ближнего Востока, однако в Японии она появилась только сейчас. Она дополнила местную линейку, в которую также входят стандартный LX, внедорожный Overtrail+ и наиболее дорогой Executive.

Внешне LX F Sport отличается более агрессивным оформлением решетки радиатора и бамперов, специальными шильдиками и черными 22-дюймовыми коваными колесами. За ними установлены тормозные механизмы с красными суппортами. Для спортивной версии также доступен эксклюзивный серый цвет кузова Neutrino Gray.

В салоне можно выбрать ярко-красную отделку Flare Red. F Sport получил спортивные кресла, алюминиевые декоративные вставки Hadori, дизайн которых вдохновлен японскими мечами, металлические накладки на педали и фирменные пороги. Руль и селектор трансмиссии отделаны перфорированной кожей.

Изменения коснулись и техники. Для F Sport разработали собственные настройки амортизаторов, адаптивной подвески AVS и электроусилителя рулевого управления. На задней оси появился самоблокирующийся дифференциал Torsen, который должен улучшить распределение тяги между колесами.

Остальные версии LX также получили перенастроенное шасси. Lexus заявляет об улучшенной обратной связи рулевого управления и изменениях в работе подвески, призванных одновременно повысить управляемость и комфорт.

Внедорожная версия LX Overtrail+ получила шины размерности 265/70 R18. Их конструкцию и рисунок протектора оптимизировали для снижения шума на асфальте при сохранении внедорожных характеристик.

Силовые установки изменений не претерпели. Lexus LX 600 оснащается 3,5-литровым бензиновым V6 с двумя турбинами мощностью 415 л.с. и максимальным крутящим моментом 650 Н·м.

Гибридный LX 700h сочетает тот же V6 с электромотором. Суммарная отдача системы достигает 463 л.с. и 790 Н·м. Обе версии комплектуются 10-ступенчатой автоматической коробкой Direct Shift и полным приводом.

В Японии обновленный Lexus LX 600 стоит от 15,6 млн иен (8,3 млн рублей). За LX 600 F Sport просят от 17 млн иен (9 млн рублей), а гибридный LX 700h F Sport оценивается минимум в 18 млн иен (9,55 млн рублей). Самым дорогим исполнением остается четырехместный LX 700h Executive — 22,1 млн иен (11,75 млн рублей).