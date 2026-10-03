Возможно, процессор для Steam Deck 2 уже существует. В драйвере AMD засветился чип, который может им быть

В свежем драйвере AMD, возможно, засветился чип для портативной игровой приставки Steam Deck 2. Никаких официальных данных пока что, конечно, нет, но на это намекают сразу несколько деталей.

В драйвере Adrenalin 26.9.2, кроме упоминания чипа Orion для PS6, есть упоминание неизвестного чипа Gainsborough, которое ранее нигде не встречалось. В самом ПО никаких намёков на то, к чему относится чип, само собой, нет.

Поиски информации в Сети говорят о том, что Gainsborough имеет исполнение FF6 BGA со 1179 контактами. Отгрузки фиксируются ещё с июля, что, вероятно, говорит о тестовых поставках для Valve, если это действительно чип для Steam Deck 2.

Кодовое имя Gainsborough напрямую намекает на Steam Deck 2. Дело в том, что чип первой модели Steam Deck имеет кодовое имя Aerith. А Aerith Gainsborough — это полное имя персонажа из игры Final Fantasy VII. Более того, модель Steam Deck OLED имеет чип с кодовым именем Sephiroth, то есть ещё одного персонажа Final Fantasy.

Само собой, это не прямое доказательство, но всё же важный нюанс. Напомним, сама Valve давно говорит, что работает над вторым поколением приставки, но выпустит его только тогда, когда сможет обеспечить действительно заметный прирост производительности при сохранении того же уровня автономности. На каких архитектурах при этом может быть основан новый чип, пока можно лишь гадать. Напомним, даже будущие игровые APU Ryzen Z3, созданные для тех же портативных приставок, будут опираться лишь на модернизированную архитекру RDNA 3.5 в лице RDNA 4m. А она вряд ли обеспечит нужный Valve прирост. При этом, учитывая Steam Frame и работы компании по запуску ПК-игры на Arm-чипах, новая консоль хотя бы в теории вполне могла бы опираться именно на такую SoC.