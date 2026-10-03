Mazda выпустит новые модели на китайских платформах

Mazda планирует расширить линейку электромобилей китайского производства. Компания обсуждает с Changan создание еще двух моделей, которые дополнят электрические Mazda 6e и CX-6e, уже представленные на рынке Австралии. Новинки могут появиться в 2027–2028 годах.

Как рассказал управляющий директор Mazda Australia Винеш Бхинди, партнерство с Changan приобретает для компании большее значение, чем предполагалось еще в начале 2026 года. При этом конкретные модели будущих электромобилей пока не названы.

Mazda сотрудничает с Changan в Китае около 20 лет. Выпускаемые в Нанкине Mazda 6e и CX-6e созданы на базе китайских разработок, однако японская компания проводит дополнительную адаптацию автомобилей под собственные требования.

В частности, европейское подразделение Mazda во Франкфурте занималось настройкой управляемости и подвески обеих моделей. Дополнительные испытания проводились непосредственно в Австралии. По словам Бхинди, завод в Нанкине также использует производственные стандарты и процессы Mazda.

Одним из возможных вариантов для новой модели может стать компактный электрический кроссовер, который расположится ниже CX-6e длиной около 4,8 метра. У Changan есть подходящая по размерам модель Deepal S05 — примерно на 200 мм короче CX-6e. Однако создание автомобиля под маркой Mazda потребует существенной переработки дизайна и технических настроек.

Вторым направлением может стать большой трехрядный электрический кроссовер. Здесь у Changan пока нет полностью электрической модели, которую Mazda могла бы быстро адаптировать. Например, шестиместный Deepal S09 использует бензиновый двигатель в качестве генератора для увеличения запаса хода.

Интерес Mazda к китайским электромобилям усилился на фоне быстрого роста спроса на BEV в Австралии. В августе 2026 года полностью электрические автомобили заняли 24,9% рынка новых машин страны.

При этом Mazda не собирается полностью отказываться от двигателей внутреннего сгорания. В компании считают, что из-за особенностей зарядной инфраструктуры и больших расстояний бензиновые и дизельные автомобили продолжат пользоваться спросом.