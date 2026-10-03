Инвестор, предсказавший кризис 2008 года, сравнил ажиотаж вокруг Nvidia с «компьютерным пузырём» 1960-х

Инвестор Майкл Бёрри, ставший известным благодаря ставке против рынка ипотечных ценных бумаг перед кризисом 2008 года, сравнил нынешнюю дискуссию о сроке службы ИИ-чипов Nvidia с ситуацией на рынке компьютерного лизинга конца 1960-х годов. Поводом стала презентация Nvidia от 27 сентября, в которой компания показала, что её ускорители сохраняют экономическую ценность дольше стандартного пятилетнего графика ускоренной амортизации.

На слайде "NVIDIA AI Infrastructure Retains Value Beyond Accelerated Depreciation Schedules" были сопоставлены остаточная стоимость ускорителей A100, H100 и B200 и пятилетний график ускоренной амортизации. Из представленных данных следовало, что компании могут списывать вложения в ИИ-инфраструктуру быстрее, чем оборудование теряет экономическую ценность. Сторонники Nvidia восприняли презентацию как аргумент против критики, согласно которой GPU устаревают слишком быстро.

Бёрри ответил на это публикацией "Don't Believe Your Lyin' Eyes, GPU Depreciation & Useful Lives", в которой обратился к книге Адама Смита "The Money Game", вышедшей в 1968 году. В приведённом отрывке описывается разговор о компьютерных компаниях того времени: инвесторы, вкладывавшиеся в лизинг вычислительной техники, утверждали, что потребность в компьютерах практически бесконечна, а их прибыль будет расти год за годом. Вопросы о том, насколько быстро компьютеры следует списывать, они воспринимали как «устаревший взгляд старшего поколения на новый рынок».

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Именно это сходство Бёрри считает существенным: почти 60 лет назад инвесторы также объясняли высокие оценки компаний перспективами практически неограниченного спроса и длительным сроком использования техники. В 2026 году аналогичная логика применяется к ИИ-инфраструктуре и Nvidia — при этом сам Бёрри не считает историческую параллель случайной и пишет, что человеческое поведение на рынках меняется гораздо медленнее технологий.

Спор касается не только бухгалтерской амортизации. В сентябре генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг называл вычислительную инфраструктуру компании «долговечным и хорошо сдаваемым в аренду активом». Инвестор Джим Чанос в ответ задал вопрос: если GPU настолько выгодны для аренды, то почему Nvidia сама не сдаёт их клиентам? Поводом для дискуссии стал рост ставок аренды трёхлетних H100.

При этом сама презентация Nvidia и комментарии Бёрри отражают разные подходы к оценке одного и того же актива: компания указывает на сохраняющуюся экономическую ценность оборудования, тогда как Бёрри обращает внимание на то, насколько быстро новое поколение GPU может снизить стоимость предыдущего. Спор выходит за рамки бухгалтерских сроков амортизации и касается того, сколько лет существующая ИИ-инфраструктура действительно сможет приносить владельцам доход.