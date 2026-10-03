Канада строит первый крупный стенд для испытаний ракетных двигателей

Канада впервые получит крупный наземный комплекс для испытаний ракетных двигателей: компания Canada Rocket Company (CRC) вложит около $30 млн в строительство испытательного центра на территории международного аэропорта Лондона в провинции Онтарио. Комплекс площадью около 50 акров сможет обеспечивать статические огневые испытания двигателей с тягой более 1 МН — сопоставимой с уровнем двигателя первой ступени ракеты Falcon 9.

Центр получит название Jeremy Hansen Test Facility в честь канадского астронавта Джереми Хансена, который стал первым канадцем, совершившим облёт Луны в рамках миссии Artemis II.

На территории разместят до трёх вертикальных и горизонтальных испытательных стендов, а также здание площадью около 1100 м² для сборки двигателей, подготовки испытаний и инженерных работ. Компания рассчитывает полностью ввести объект в эксплуатацию к 2028 году и создать около 40 рабочих мест в течение ближайших 18 месяцев.

Источник изображения: Canada Rocket Co

Испытательный комплекс нужен CRC для разработки собственной многоразовой ракеты среднего класса. Компания, основанная в 2025 году, разрабатывает носитель с двигателем E-1 на метане и кислороде, способный выводить до 12 500 кг на солнечно-синхронную орбиту. Сам испытательный стенд не предназначен для запуска ракет в космос: его задача — довести двигатель от инженерного проекта до проверенного в огневых испытаниях изделия, прежде чем его можно будет использовать на лётном носителе.

CRC рассчитывает провести первый запуск своей ракеты в 2032 году. По оценке генерального директора и сооснователя компании Хью Колиаса, путь от создания стартапа до первого запуска займёт около 7 лет и потребует более $600 млн. Компания уже привлекла почти $23 млн, а строительство стенда рассматривает как основу для создания собственной канадской инфраструктуры доступа в космос.

Канада при этом остаётся единственной страной G7 без собственных возможностей орбитального запуска и вынуждена отправлять спутники на ракетах других государств, прежде всего США. CRC рассчитывает занять нишу ракет среднего класса, для которого компания прогнозирует растущий спрос со стороны спутниковых группировок и будущей космической инфраструктуры. По планам компании, вся программа может создать около 1000 рабочих мест и привлечь более $1 млрд дополнительных инвестиций в течение следующего десятилетия.